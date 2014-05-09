فوز 57 طالباً في جائزة محمد بن خالد للأجيال

أكدت الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة جائزة الشيخ محمد بن خالد للأجيال، أن الجائزة هي نتاج إيمانها الكبير ورؤيتها بالحفاظ على الهوية الإماراتية والإسلامية، وانطلاقاً من أهمية غرس الثقافة الإسلامية والعربية في عقول الأجيال الناشئة، والتي تحمل آفاقاً واسعة للتطور والحضارة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن الفائزين في الجائزة في دورتها السادسة عشرة تحت شعار «نحو مستقبل متجدد ومستدام»، وشارك بها 329 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية على مستوى الدولة وفاز بها 57 طالباً وطالبة سيتم تكريمهم يوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري.

وأعلن مجلس الأمناء نتائج المنافسات بجميع فئاتها السبع على مستوى الدولة، حيث جاءت النتائج بعد اعتمادها 18 فائزاً في الفئة الأولى رياض الأطفال، 14 فائزاً في المستوى الثاني من الصف الأول وحتى الصف الثالث، 7 فائزين في المستوى الثالث من الصفين الرابع والخامس، 8 فائزين في المستوى الرابع للصفوف 6- 7- 8- 9، و4 فائزين في المستوى الخامس من المرحلة الثانوية، فائز واحد في المستوى السادس، فائزان في مستوى المشروع المدرسي.

توزيع

كما حصدت الجائزة من خلالها وفق المناطق على النحو التالي تعليمية أبوظبي 11 جائزة، تعليمية العين 5 جوائز، تعليمية دبي جائزة واحدة، تعليمية عجمان 17 جائزة، تعليمية الشارقة 3 جوائز، تعليمية الشارقة 5 جوائز، تعليمية رأس الخيمة 8 جوائز، تعليمية الفجيرة 5 جوائز وتعليمية أم القيوين جائزتين.

وكان نصيب الفائزين من المواطنين 22 مركزاً من الطلبة والطالبات و35 من المقيمين، إضافة لفوز بحث مجتمعي لطالبة جامعية وفوز مدرستين في فئة المشروع المدرسي.

وقد أشاد مجلس أمناء الجائزة وأعضاء مجلس الإدارة بمستوى المنافسات بدعم الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس الإدارة والراعية للجائزة، والتي تسهم بشكل فاعل في دفع الجهود المبذولة في دعم المتميزين والموهوبين في مستوى طموحات القيادة الحكيمة والمجتمع برؤية مستقبلية تلبي فيها متطلبات التنمية المستدامة.