أحمد المسلمانى: جماعة الإخوان لم تكن جماعة إرهابية أثناء حكم مبارك

قال أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، إن جماعة الإخوان لم تكن جماعة إرهابية أثناء حكم مبارك، مضيفًا: كلامى عن طلبى لروسيا بضرورة رفع الإخوان من قائمة الإرهاب كان أثناء حكم "مبارك" لأنهم لم يصلوا إلى الحكم".

> وأضاف خلال حواره للإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: مازلت أرى أن جماعة الإخوان المسلمين لم يكونوا فى صدد جماعة إرهابية، بعضهم ارتكب أعمال الإرهاب، وهذا رأيى لأنهم كانوا من الممكن أن يكونوا جزءًا من الحكم فى مصر، ولكن بعض 30 يونيو ونشاهد الإرهاب كل يوم فى مصر، والتحالف مع القاعدة وإنهاك الدولة فنحن فى سياق آخر".

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