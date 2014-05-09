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أحمد المسلمانى: جماعة الإخوان لم تكن جماعة إرهابية أثناء حكم مبارك

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أحمد المسلمانى: جماعة الإخوان لم تكن جماعة إرهابية أثناء حكم مبارك أحمد المسلمانى: جماعة الإخوان لم تكن جماعة إرهابية أثناء حكم مبارك

قال أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، إن جماعة الإخوان لم تكن جماعة إرهابية أثناء حكم مبارك، مضيفًا: كلامى عن طلبى لروسيا بضرورة رفع الإخوان من قائمة الإرهاب كان أثناء حكم "مبارك" لأنهم لم يصلوا إلى الحكم".
> وأضاف خلال حواره للإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: مازلت أرى أن جماعة الإخوان المسلمين لم يكونوا فى صدد جماعة إرهابية، بعضهم ارتكب أعمال الإرهاب، وهذا رأيى لأنهم كانوا من الممكن أن يكونوا جزءًا من الحكم فى ، ولكن بعض 30 يونيو ونشاهد الإرهاب كل يوم فى مصر، والتحالف مع القاعدة وإنهاك الدولة فنحن فى سياق آخر".

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