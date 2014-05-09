جمعة: الأهلي ضمن التواجد في الدورة الرباعية

يرى وائل جمعة قائد دفاع الأهلي أن فريقه ضمن التواجد في المربع الذهبي خاصة بعد الفوز على الاتحاد بهدفين دون رد في مواجهتهما مساء الأربعاء.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 33 بفارق نقطة لصالح سموحة، ولكن للأحمر مباراة مؤجلة مع غزل المحلة بخلاف الثلاث الجولات الأخيرة.

وقال جمعة لموقع الأهلي الرسمي: "ضمنا التأهل للمربع الذهبي بنسبة 90 %، خاصة بعد الفوز على الاتحاد كما أن مازال لدينا مباريات مؤجلة".

وأضاف "الفوز جاء بسبب تركيز اللاعبين داخل الملعب، وبداية التخلي عن الضغوط التي كانت تحيط بالفريق خلال المرحلة المقبلة، وأعد بالمزيد في المنافسات المحلية والإفريقية".