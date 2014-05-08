صلاح يشارك كبار الزمالك تحويل تأخر الموهوبين بهدف لفوز ثلاثي

خاض الزمالك مباراة ودية يوم الخميس أمام ضيفه نهضة مصر والتي شهدت مشاركة فريق الموهوبين الذي يشرف عليه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني، وشهدت تأخره بهدف في الشوط الأول.

ولكن ميدو دفع باللاعبين الكبار البعيدين عن المشاركة مع الفريق الأول لظروف التأهيل والإصابات ونجحوا في تحويل التأخر بهدف لفوز ثلاثي.

وكان من أبرز اللاعبين إبراهيم صلاح المنضم حديثا للفريق، بجانب أحمد سمير، سمير فرج، عرفة السيد، أحمد جعفر، دومينيك دا سيلفا، سعيد قطة.

وأحرز الزمالك ثلاثة أهداف عن طريق أحمد سمير، عرفة السيد وأتم أحمد جعفر الثلاثية.

وأقيم الشوط الثاني لمدة نصف ساعة فقط، وجاءت أهداف الزمالك في أول 10 دقائق .. وبعد ذلك فضل المدير الفني لنهضة مصر استبدال حارسه، الذي رفض وفضل الاستمرار في الملعب.