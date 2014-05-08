"الاتصالات": إجراءات بيع خطوط المحمول الجديدة تمنع استخدامها بالإرهاب

قال المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الهدف من الإجراءات الجديدة فى بيع خطوط المحمول، هو حماية المستهلك ومنع استخدام الخطوط الهاتفية فى الأعمال الإرهابية.

وأضاف العلايلى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن الإجراءات الجديدة فى بيع الخطوط الهاتفية تشترط وجود إيصال كهرباء أو فاتورة مياه، بالإضافة لبطاقة الرقم القومى للتأكد من شخصية الشخص، الذى يريد شراء خط لهاتفه المحمول.

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قرر عددًا من الضوابط المنظمة لبيع الخطوط الجديدة، لضمان دقة بيانات العميل، بعد الاتفاق مع شركات المحمول الثلاث.

وجاء على رأس الضوابط أن يتم بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات، والتى تمتلك نظام بيع إلكترونيا متصلا بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئى للمستندات المطلوبة، وإرسالها إلكترونيًا بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.