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أهالى المفقودين من أبناء الوادى الجديد يتوجهون إلى أسوان لاستلام جثث ذويهم

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أهالى المفقودين من أبناء الوادى الجديد يتوجهون إلى أسوان لاستلام جثث ذويهم أهالى المفقودين من أبناء الوادى الجديد يتوجهون إلى أسوان لاستلام جثث ذويهم

صورة أرشيفية

توجه أهالى المفقودين من أبناء محافظة الوادى الجديد إلى محافظة أسوان وهم : محمد رفاعى ومحمد شاكر وناصر عبد المعزوجميعهم من أبناء مدينة الخارجة بعد تأكدهم من وفاة ذويهم .

وكان المفقودون قد تغيبوا منذ خمسة أيام، حيث عثر على جثثهم بمنطقة وادى شعيب التابعة لمركز نصر النوبية بصحراء أسوان، وبفحص التقرير الطبى تبين انهم توفى جميعهم عطشا حيث تمكن العثور على المفقودين في الجبال بمنطقة كوم أمبو بأسوان والتى تبعد حوالي 60 كيلو متر عن الطريق الرئيسي بمنطقة كوم امبو .

وتبين قيام ” عمرو علي شاكر ” مدرس من أبناء مدينة الخارجة بالوادي الجديد بالاستعانة بدليل ومقتفي اثر من أبناء المنطقة والدخول داخل الجبال لمسافة حوالي 60 كيلو متر حيث تم العثور علي 4 جثث من المفقودين في المنطقة الجبلية منهم 3 جثث من أبناء الوادي الجديد وجثة أخري من أسوان.

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