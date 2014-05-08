مصر والأردن يبحثان عددا من الأمور التي تهم القوات المسلحة في البلدين

بحث رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن مع نائب رئيس الأركان المصري اللواء هشام الخطيب ، الذي يزور عمان حاليا ، عددا من الأمور التي تهم القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

> وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان الأردنية اليوم /الخميس/ بأن اللقاء جرى في مكتب الزبن بمعرض (سوفكس 2014) ، الذي أقيم في قاعدة الملك عبد الله الأول الجوية بمنطقة (ماركا) الواقعة شرقي عمان والذي اختتم أعماله اليوم ، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

> كما التقى الزبن – وفقا للبيان – عددا من الوفود العسكرية التي زارت المعرض من بينهم قائد العمليات الخاصة لدولة بيلاروسيا اللواء فاديم دينيسينكو ، وتم خلال هذه اللقاءات بحث عدد من الأمور التي تهم القوات المسلحة وجيوش بلدانهم بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

> وفي سياق متصل .. استقبل رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي رئيس اللجان العسكرية لمعرض (سوفكس) مندوبي شركة (داترون) الأمريكية التي تعنى بصناعة الطائرات المسيرة حيث بحث معهم عددا من الأمور التي تهم الطرفين.

> وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد افتتح صباح أمس الأول الثلاثاء الدورة العاشرة لمعرض (سوفكس 2014) في قاعدة الملك عبد الله الأول الجوية في منطقة ماركا شرقي العاصمة عمان بمشاركة 371 شركة من 41 دولة عربية وأجنبية.

> وأقيم المعرض على مساحة 75 ألف متر مربع بإشراف مباشر من الأمير فيصل بن الحسين رئيس مجلس إدارة (سوفكس) وبدعم من القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية الأردنية ، وركز على شئون ومستلزمات العمليات الخاصة وقوات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب والتجهيزات الدفاعية ومجالات التدريب والتنظيم وجميع معدات الخاصة والأجهزة الأمنية.

أ ش أ