تجديد حبس رئيس الإدارة المركزية لهيئة الثروة السمكية لتقاضيه رشوة

قرر المستشار أحمد ثابت قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس محمد مبروك إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لهيئة الثروة السمكية 15 يوما على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل السيد محمد حسن الدقناوى صاحب مزارع أسماك بكفالة مالية قدرها 20 الف جنيه لاتهامهما بتقاضى رشوة مالية مقابل تسهيل مخالفات.

و تم القبض على المتهم الأول حال تحصله على رشوة مالية بمبلغ 20 ألف جنيه من المتهم الثانى مقابل تسهيل مخالفات له، وحالت الرقابة الإدارية المتهمين إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق واحالتهم إلى قاضى المعارضات.