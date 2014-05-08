قطع المياه عن مدينة بني سويف لمدة 6 ساعات بداية من الحادية عشرة مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بأنه سيتم قطع المياه عن مدينة بني سويف من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس وحتى الخامسة صباح غداً الجمعة، وذلك لربط مدينة بني سويف بمحطة أبوسليم الجديدة عن طريق توصيل الشبكة بخط المياه .

وأعربت الشركة عن إعتذارها للمواطنين عن قطع المياه ، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال التوصيل بمحطة أبو سليم الجديدة والتي من المتوقع أن تقضى نهائيا على ظاهرة انقطاع المياه في بني سويف حيث تستغرق أعمال التوصيل 6 ساعات هي فترة الانقطاع مناشدة المواطنين تخزين ما يحتاجونه من مياه أثناء ساعات قطع المياه .

جدير بالذكر أن محطة مياه أبوسليم تكلف انشاؤها 320 مليون جنيه بطاقة 1000/لتر /ثانية مقسمة على مرحلتين بواقع 500لتر/ثانية لكل مرحلة على مساحة 20 فدان وتتكون من محطة تنقية من 4 مرشحات وخزان أرضي ومبنى للطلمبات ومبى للعكرة وغرفة مولدات وشبكات للمأخذ وخطوط الطرد وتخدم 800 الف نسمة من مدينة بني سويف وضواحيها .