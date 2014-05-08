وزير التعليم العالى يطالب رؤساء الجامعات بإطلاعه على سير الامتحانات

كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى عن إرسال الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى خطابات لرؤساء الجامعات يطالبهم فيها بإرسال تقارير حول سير عملية الامتحانات وضرورة تطبيق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والداخلية فى حالة نشوب أى أعمال عنف أو شغب تصديقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

يأتى ذلك تنفيذا لطلب رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لوزير التعليم العالى والتربية والتعليم خلال لقائهما منذ أيام بإطلاعه بصفة دورية على سير أعمال الامتحانات وكيفية التعامل مع أعمال الشغب والعنف التى تنشب داخل الجامعات من طلاب الإخوان.