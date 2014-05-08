خوانفران: الريال والبرسا ليسا أقرب منا للقب الليجا

مدريد، (إفي): أكد خوانفران توريس الظهير الأيمن لفريق أتلتيكو مدريد في نبرة تحد أن الخصمين ريال مدريد وبرشلونة ليسا أكثر قربا من فريقه للتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأوضح خوانفران خلال مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن الريال أو البرسا أكثر جاهزية منا، فريقنا مستعد نفسيا وبدنيا للفوز بالدوري، كنت واثقا منذ فترة طويلة بأننا سنصل نهائي دوري أبطال أوروبا وسننافس على الليجا حتى الرمق الاخير، هذا الفريق وصل نهائيات وتوج بألقاب".

وأضاف الإسباني الدولي "سنعتمد على أنفسنا وطموحنا دون النظر لنتائج الآخرين، نريد الفوز على مالاجا ثم برشلونة في الجولتين المتبقيتين".

ويكفي أتلتيكو التعادل في المباراتين لضمان التتويج باللقب، حيث يستضيف مالاجا الأحد المقبل في ملعبه فيسنتي كالديرون، قبل أن يحل ضيفا ثقيلا على برشلونة في القمة الختامية بملعب كامب نو.

ويحتل أتلتيكو الصدارة بـ88 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، وأربع نقاط عن ريال مدريد.