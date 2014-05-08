كوميديا ودراما جديد الصالات العربية

The Love Punch و Joe فيلمان تمّ إطلاقهما في الصالات العربية. فيما لي لمحة سريعة عنهما.

Joe

يعود الممثل Nicolas Cage الى الصالات العربية مع فيلم من نوع الدراما يؤدي فيه أفضل دور له منذ عشر سنوات وهو من إخراج David Gordon Green ومقتبس عن رواية صدرت في العام 1991 للكاتب الراحل Larry Brown ويشاركه البطولة فيه Tye Sheridan و Gary Poulter. تدور قصة الفيلم حول رجل يدعى Joe Ransom كان ماضيه مليئاً بالمشاكل يعيش اليوم برفقة كلبه بسلام يعكّره أحياناً Willie-Russell شخص عنيف يلتقي به من وقت لآخر. في يوم من الأيام، يدق بابه ولد يدعى Gary طالباً العمل فيعطف عليه ويكتشف بعدها أنه يعيش حياة مزرية في بيت مهجور مع والدته وشقيقته ووالده الشرير الذي يستغّله. فما هي ردّة فعل Joe؟ وهل سيساعد Gary لكي يكون مستقبله أفضل؟ Joe يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر.

The Love Punch

فيلم بريطاني كوميدي من بطولة Pierce Brosnan و Emma Thompson وإخراج Joel Hopkins عرض للمرة الأولى في مهرجان Toronto السينمائي الدولي العام الماضي. رجل الأعمال Richard و Kate ثنائي مطلق يأمل جيرانهما Jerry و Penelope أن يعودا لبعضهما. ولكن هذه الأمنية صعبة التحقيق لأن Richard مغرم بامرأة تصغره سنّاً و Kate همّها الوحيد إبنتها Sophie وابنها Matt. ولكن فجأة يعود Richard ويقرع باب Kate لا للإعتراف بحبه لها ولكن بسبب سرقة خبير مالي فرنسي يدعى Vincent الأموال المدخرة لتعويضاتهما وتعويضات الموظفين في الشركة التي يملكانها. أمام هذا الواقع سيتّحد الثنائي مجدداً وسيلاحقان السارق في كل مكان ويضعان خطة لسرقة عقد ألماس تضعه صديقة Vincent يساوي 10 ملايين دولار. فهل سينجحان؟ The Love Punch يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.