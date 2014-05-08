تشغيل أول آلة لبيع الماريجوانا في كندا



> ذكرت هيئة الإذاعة الكندية أمس الأربعاء أن أول آلة لبيع الماريجوانا في كندا بدأ تشغيلها في فانكوفر. وفقا لوكالة رويترز للانباء .

وتقدم منظمة كندية جرعات طبية من الماريجوانا في أكياس مغلقة لا يمكن غشها لكنها تشترط على المستخدمين أن يحصلوا منها على بطاقة تصدر بعد مراجعة شهادة من طبيب بأنهم في حاجة للماريوانا.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن الآلة التي لا تقبل الا أموالا نقدية تقدم أنواعا مختلفة من النبات المخدر ويكميات مختلفة، وتباع العبوة التي تزن 14.1 جرام مقابل 50 دولار.

وقالت صحيفة جلوبال نيوز الكندية إن بدء تشغيل الآلة لاقى ترحيبا وكانت ردود الفعل على استخدامها “مذهلة”، وبدأ في الأول من ابريل تطبيق قواعد اتحادية تسمح لمنتجين مرخصين بزراعة وتوزيع الماريوانا الطبية.