أسبوع الموضة الفلسطيني نجاح رغم العقبات

للعام الثاني على التوالي، تستضيف مدينة رام الله، العاصمة الثقافية لفلسطين، فعاليات أسبوع الموضة الفلسطيني. وقد شهد هذا العام تطوراً كبيراً من حيث ضخامة الحدث الذي يستضيف مجموعة من الفنانين والمصممين العرب والفلسطينيين، وعلى رأسهم الفنان هاني متواسي والفنان اياد طنوس ومصممة الأزياء الأردنية انتصار عبدو، الى جانب عروض فنية لفرقة اوسكار للزفات اللبنانية وفرقة نبض الضفة للدبكة الشعبية. وقد كان من المقرر ان تحضر كل من الفنانة التركية بيرين سات الشهيرة ب" فاطمة"، والفنانتان منة شلبي ومي عز الدين ولكن سلطات الاحتلال الاسرائيلي منعت دخولهن فلسطين.

"سيدتي نت" كان لها لقاء مع المصمّمة فايزة عقل أمري، التي تشارك للعام الثاني بمجموعة من فساتين أفراح للمحجبات وغير المحجبات وفساتين للخطوبة، وقد أعربت عن سعادتها بهذه المشاركة قائلة: "نحن نؤمن بالتغير والابداع فنحن نعمل على تلبية كافة الأذواق، وأقوم أنا بتصميم بدلات للعرائس خاصة بالمحجبات وكذلك فساتين للمحجبات وأعمل من خلال تصميماتي على إرضاء جميع الأذواق فهناك أشياء ناعمة أي بسيطة وفساتين غير تقليدية بالإضافة الى فساتين الزفاف والخطوبة.

بالنسبة للأجواء التي سادت العرض قالت المصممة فايزة عقل : كانت الأجواء شيقة وجذابة في اليوم الاول من اسبوع الموضة ووجدنا اقبالا كبيرا من الجمهور فالجميع أحبوا الفكرة وطريقة العرض، فمن خلال أسبوع الموضة نريد نحن كفلسطينين أن نظهر للعالم أن فلسطين رغم الجرح ورغم الاحتلال هي ايضا لها وجه جميل ومحب للحياة ووجه يحب الحرية والسلام ويتمنى ان يعيش في سلام دون حروب.

وقد أختتمت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الموضة الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام بعرض موسيقي وغنائي أحياه الفنان هاني متواسي، والذي جاء خصيصاً من الأردن لاحياء السهرة الأولى من سهرات أسبوع الموضة الفلسطيني وقد رافقت العارضات موسيقى ساحرة قدمها "سمايل دي جي" بقيادة الموسيقيان فادي وابراهيم الجلدة.

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