هامسيك: نابولي أثبت أنه فريق عظيم بعد فوزه بكأس ايطاليا

أ ش أ - أعلن ماريك هامسيك قائد فريق نابولي، أن فريقه استطاع إثبات إنه فريق عظيم بعد فوزه ببطولة كأس ايطاليا هذا الموسم عقب تغلبه فى مباراة النهائى على فيورنتينا فى الثالث من الشهر الحالي.

وذكر هامسيك الذى يبلغ من العمر 26 عاما انه فخور بالانجاز الكبير الذى حققه فريقه خلال الموسم الحالى فى الدورى ثم نجاحه فى النهاية فى الحصول على بطولة الكأس.

وقال اللاعب السلوفاكى الدولى فى تصريحات نشرها على موقعه الرسمى على شبكة الانترنت " لقد حققنا انتصارا عظيما بعد مباراة صعبة خضناها فى النهائى امام الفيولا ولكننا بذلنا خلالها جهدا هائلا واستطعنا ان نتوجها فى النهاية بالفوز بالكأس".

واضاف قائلا " اننى فخور بوصفى قائدا لفريق نابولى بهاذ الانجاز حيث ارى اننا استطعنا ان نبرهن بالفعل على اننا فريق عظيم، واننى اهدى هذا الانتصار لجماهير النادى التى ساندتنا على مدار الموسم بأكمله".