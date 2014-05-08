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تكريم أنغام في نادي روتاري

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تكريم أنغام في نادي روتاري تكريم أنغام في نادي روتاري

الخميس 08-05-2014 21:03

لبّت المطربة أنغام دعوة نادي "روتاري جيزه نورث" إلى تكريمها في إطار ندوةٍ نظّمها النادي، وتناولت دور الفنّ في خدمة المجتمع، فيما تحدّثت أنغام عن أمور كثيرة تتعلّق بحياتها الخاصّة وبالفنّ.

وتكلّمت أنغام حول بداياتها الفنّية وتعاملها مع أهمّ الكتّاب والملحنين، إلى جانب كشفها عن خلافاتها مع والدها، والتّي كان سببها محاولتها العمل باستقلالية واختيار أغانٍ خاصّة بها.

كما تحدّثت أنغام عن مشاريعها الفنّية المقبلة، حيث أكّدت أنّها سعيدة بالتّعامل مع شركة روزناما، وأنّها شارفت على الانتهاء من أول ألبوماتها مع الشركة، التّي تلبّي لها كلّ احتياجاتها. وأضافت أنّها تستعدّ لتصوير فيلم سينمائي جديد، من خلال الخضوع حالياً لجلسات تحضيريّة له.

وتحدّثت أنغام أيضاً عن الوضع السياسيّ في ، فأكّدت أنّها استقرّت على المرشح الرئاسي الذي ستُعطيه صوتها، من دون أن تكشف عن اسمه.

 

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