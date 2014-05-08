مسئول بـ"الآثار": منع احتفال مولد القديسة دميانة بالدير الأثرى قرار صائب

أكد سامح الزهار، مفتش آثار بالإدارة العامة للمتابعة الفنية بمنطقة آثار الدقهلية ودمياط، أن إلغاء الاحتفال بمولد القديسة دميانة بالدير الأثرى هذا العام قرار صائب، وذلك بعد ورود معلومات لمباحث بلقاس عن اعتزام خلية إرهابية تنفيذ مخطط تفجير إرهابى خلال الاحتفال، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، والتى راعت حياة المواطنين والحفاظ على الدير الأثرى.

وأوضح الزهار، فى تصريح له اليوم، أنه فى القرن الرابع الميلادى جاءت الإمبراطورة هيلانة إلى برارى بلقاس وشيدت مقبرة خاصة بالقديسة دميانة والأربعين عذارى، كما شيدت كنيسة على هذه المقبرة دشنها البابا إلكسندروس التاسع عشر.

وأضاف أنه أثناء زيارة العائلة المقدسة لمصر مرت بمنطقة البرلس آتية من سمنود، حيث منطقة البرارى التى أريقت فيها فيما بعد دماء القديسة دميانة والأربعين عذراء، ولقد تقدست هذه المنطقة وتباركت بهذه الزيارة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قد قامت بمخاطبة المسئولين بالدير لإلغاء الاحتفال هذا العام، حفاظا على قاطنى الدير، وأن تقتصر الزيارات الواردة للدير على الرحلات فقط.

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