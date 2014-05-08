الحب يدفع آسيوياً للانتحار في الشارقة

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في الوقت الحالي في ملابسات قضية انتحار شخص من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 30 عاماً، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق 22 من أحد الأبراج السكنية في الشارقة، ما أدى إلى وفاته في الحال نتيجة شدة الارتطام بالأرض.

وكانت غرفة العمليات بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً بقيام شخص بإلقاء نفسه من برج سكني، وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائي والتحقيقات والإنقاذ إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين أنه فارق الحياة، وتم تحويل الجثة إلى المختبر الجنائي لتحديد أسباب الوفاة.

وأفاد شهود عيان تواجدوا في موقع الحادث ان الشخص المنتحر كان على علاقة عاطفية مع إحدى الفتيات من جنسيته، وأنه صدم فيها بحسب قولهم، ما دفعه لتناول كميات كبيرة من الكحول، وألقى بنفسه من الطابق 22 من البرج السكني.

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