مدير أمن القاهرة يستحدث دوريات أمنية عالية التسليح لمواجهة الإرهاب بشوارع العاصمة

وجه مدير أمن العاصمة بخروج دوريات أمنية مدعومة بمركبات عالية التقنية من حيث التسليح مع تزويدها بأكفاء وأفضل الضباط الذين لديهم دراية و خبرة عالية على وسائل القتال والتعامل مع الخارجين على القانون من الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة لمواجهة الإرهاب الغاشم بشوارع العاصمة .

> يأتي ذلك فى إطار توجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية للواء على الدمرداش ” مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة ” بضرورة تكثيف التواجد الأمنى فى مختلف أرجاء العاصمة تحقيقاً للمستهدف العام بضرورة أشعار المواطن بالأمن

> والأمان مع ضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو اتيان فعل يعاقب عليه القانون و خاصة فى ظل ما تشهده البلاد من عمليات إرهابية خسيسة تجاه قوات الجيش و الشرطة و ما يترتب عليه من إمكانية أطالة يد الإرهاب للمواطن المصرى.

وسيتم تكوين دوريات أمنية مجهزة بعدد اربع مركبات وهى مدرعة شرطة عالية التسليح يستخدمها طاقمها المكون من ضباط وافراد مدربين تدريبا قتاليا عاليا ،و يتم ذلك تحت أشراف اللواء خالد المتولى ” مدير الادارة العامة لقوات أمن القاهرة “.

> وسيارة نجدة لتكون حلقة اتصال وربط بين كافة المواقع الشرطية المختلفة على مستوى العاصمة طاقمها مكون من ضباط وأفراد مؤهلين للتعامل الفورى والإستجابة السريعة للاتصالات السلكية و اللاسلكية و سيارة ثالثة مسلحة يستقلها مجموعة قتالية.

لأما السيارة الرابعة والأخيرة فستكون مكونة من طقم ضباط وإفراد بحث ونظام للتعامل مع المواقف الطارئة وفحص وضبط المخالفين للقانون على أن يقوم ذلك القول الأمنى بالمروربطرق و محاور و شوارع وسط المدينة منذ منتصف ليل أمس كبداية لعمل تلك المجموعات و التى تستمر من الساعة الثانية عشر صباحا و حتى السادسة صباحا من كل يوم على يتم تعميمها على مستوى العاصمة بالكامل تحقيقاً لمبدأ أن الشرطة فى خدمة الشعب وحتى يشعر المواطن بالامن و الامان فى كافة ربوع الوطن .

أ ش أ