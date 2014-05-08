كايتي برايس تطلّق زوجها عبر تويتر

قررت النجمة Katie Price الانفصال عن زوجها وطلب الطلاق منه بعد أن اتهمته بالخيانة.

Katie أعلنت خبر انفصالها عن زوجها الثالث، عبر "تويتر"، في سلسلة تغريدات، أكّدت فيها أنها ستطلب الطلاق من زوجها Kieran Hayler، لأنه أقام علاقة مع صديقتها منذ 7 أشهر.

Katie البالغة من العمر 53 عاماً، هاجمت زوجها بشدة، ووصفته بـ"الإنسان المثير للاشمئزاز"، أمام حوالى مليوني متابع لصفحتها على "تويتر".

يُذكر أن Katie Price تزوّجت Kieran Hayler في كانون الثاني/يناير 2013، ولديهما طفل، وهي حامل بطفلٍ ثانٍ منه، كما أنها أمّ لثلاثة أولاد من زواجين سابقين.