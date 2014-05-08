أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الشاب خالد في مصر ولا حقيقة لما أشيع عن هواجسه الأمنيّة

Google+ Print
الشاب خالد في مصر ولا حقيقة لما أشيع عن هواجسه الأمنيّة الشاب خالد في مصر ولا حقيقة لما أشيع عن هواجسه الأمنيّة

الخميس 08-05-2014 15:48

ساعات قليلة تفصل الجمهور المصري عن استقبال نجم الراي الجزائري الشاب خالد حيث يحيي حفلاً غنائياً اليوم في بورتو كايرو مول.
ينظم الحفل وليد منصور الذي قال في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ الجمهور يترقّب الحفل، خاصة وأن الشاب خالد يتمتع بإطلاله مميزة وحضور لافت ولم يقدم أي حفلة في بعد تلك التي أحياها مع الفنان محمد منير منذ ست سنوات، كما أن لونه الغنائي لا منافس له.
ونفى وليد أن يكون نجم الراي قد سبق ورفض الحضور إلى مصر خوفا من الحالة الأمنية، مؤكداً أنه استغرق وقت في التنظيم معه بالفعل لكن ليس لإقناعه بالمجيء، بل لأنه مرتبط بالعديد من الحفلات وأشار أن خالد نجم محترم ومهذب ويحب مصر بشكل كبير ويتمنى لها الاستقرار.
وأشار وليد أن الحفل يتم تأمينه بشكل جيد لضمان الحماية له وللجمهور الحضور، وتوقع أن يحقق الحفل نجاحاً جماهيرياً.
ويتراوح سعر تذكرة الحفل من 300 جنيه، وصولا إلى 1000 جنيه، ويبدأ الحفل في الثامنة مساء اليوم وينتهي في الحادية عشر.
يذكر أن آخر ظهور للشاب خالد كان من خلال إطلالته بأغنيته لكأس العالم برفقة الفنانة نانسي عجرم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية