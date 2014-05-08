الشاب خالد في مصر ولا حقيقة لما أشيع عن هواجسه الأمنيّة

ساعات قليلة تفصل الجمهور المصري عن استقبال نجم الراي الجزائري الشاب خالد حيث يحيي حفلاً غنائياً اليوم في بورتو كايرو مول.

ينظم الحفل وليد منصور الذي قال في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ الجمهور يترقّب الحفل، خاصة وأن الشاب خالد يتمتع بإطلاله مميزة وحضور لافت ولم يقدم أي حفلة في مصر بعد تلك التي أحياها مع الفنان محمد منير منذ ست سنوات، كما أن لونه الغنائي لا منافس له.

ونفى وليد أن يكون نجم الراي قد سبق ورفض الحضور إلى مصر خوفا من الحالة الأمنية، مؤكداً أنه استغرق وقت في التنظيم معه بالفعل لكن ليس لإقناعه بالمجيء، بل لأنه مرتبط بالعديد من الحفلات وأشار أن خالد نجم محترم ومهذب ويحب مصر بشكل كبير ويتمنى لها الاستقرار.

وأشار وليد أن الحفل يتم تأمينه بشكل جيد لضمان الحماية له وللجمهور الحضور، وتوقع أن يحقق الحفل نجاحاً جماهيرياً.

ويتراوح سعر تذكرة الحفل من 300 جنيه، وصولا إلى 1000 جنيه، ويبدأ الحفل في الثامنة مساء اليوم وينتهي في الحادية عشر.

يذكر أن آخر ظهور للشاب خالد كان من خلال إطلالته بأغنيته لكأس العالم برفقة الفنانة نانسي عجرم.