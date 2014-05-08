غادة عبد الرازق والملحن محمد رحيم ثالث تعاون بينهما فى” السيدة الأولى “

نشر الملحن محمد رحيم صوره تجمعه بالفنانة غادة عبد الرازق على موقع إنستجرام.و تبين أن هناك تعاون بين غادة ورحيم للعام الثالث على التوالي، حيث سيتولى محمد رحيم تلحين تتر مسلسل “السيدة الأولى”.

يأتي هذا التعاون بعد أن قام رحيم بتلحين أغنية”جربت” لإليسا تتر مسلسل “مع سبق الإصرار” وأغنية ” مشاعر” التي حققت نجاحاً مدوياً لشيرين عبد الوهاب تتر مسلسل “حكاية حياة” وأغنية “غروب” بصوت محمد رحيم لنفس المسلسل.

والجدير بالذكرأن أغنية “مشاعر” حصلت على جائزة أفضل أغنية تتر في جوائز الميما ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز الشهر المقبل.