وزير الطيران : نحتاج للعمل الجاد والقضاء على بعض السلبيات داخل المطارات

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني ان العاملين بالوزراة وشركاتها تمكنوا من التصدي للظروف الصعبة التي تمرعلى البلاد في الفترة الاخيرة خاصة في فترة يشهد فيها العالم كافة ومصر خاصة تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية هامة ، تتطلب عملاً جاداً مخلصاً ودؤوباً للبناء والنهوض من جديد , وقال انه في ظل هذه الظروف لابد ان تتجه أهدافنا جميعاً بكافة قطاعات الدولة نحو مزيد من الانتاج بما يعزز مكانتنا في الأسواق المحلية والدولية فلابد من استمرار الجهود لتحسين الخدمات التي تقدم للركاب بجميع المطارات المصرية ، اشار وزير الطيران إلى أن هناك بعض السلبيات التي تحتاج إلى التحرك السريع لتلافيها والقضاء عليها داخل المطارات .. جاء ذلك خلال كلمته في حفل الشركة القابضة للمطارات الملاحة الجوية الذي تم تنظيمه منذ قليل في فنجق المطار .

من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال حفل عيد العمال بحضور الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى انه البشرى يعتبر أغلى الثروات وأهم الركائز في نجاح و تطوير العملية الانتاجية لذلك يسعى للارتقاء بالمهارات الفنية والادارية من خلال التدريب للعاملين من مختلف التخصصات وبما يخدم احتياجات ومصلحة العمل , وللارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتوسيع نطاق تلك الخدمات لتشمل العاملين وأسرهم .

وقال عصمت ان رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد التراجع في حركة السفر والسياحة والرحلات الجوية الا ان بمجهودات العاملين بالشركة القابضة ظل قطاع المطارات والملاحة الجوية متماسكا في مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب والاستمرار في استكمال الكثير من المشروعات بمطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب بالإضافة إلى تحديث وتطوير الأجهزة الملاحية .