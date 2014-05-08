إطلالات براقة لحليمة واستعراضية لمريم ... أيهما تفضلين؟

تزاحم المذيعات نجمات الشاشة العربية على الشهرة والتأثير في عالم الموضة، كما تتمتع المذيعات في الخليج بالتحديد بأسلوب خاص في تنسيق إطلالاتهن، فهن بعيدات كلياً عن البساطة، وبالتالي يبحثن عن التصميمات الفريدة والفساتين البراقة في كل إطلالة.

تفضل المذيعة حليمة بولند الفساتين الفخمة ذات الأقمشة البراقة وتفاصيل الدانتيل، وتظهر في كل إطلالة بفستان بتصميم فريد ومختلف، كما تحرص دوماً على أن تكمل إطلالتها بتسريحة كبيرة، إضافة إلى الماكياج الخليجي البارز الذي عرفت به.

ومن إطلالات حليمة بولند التي تظهر في الصور أعلاه نستطيع أن نرى بوضوح بأنها لا تمانع ارتداء القطع البراقة في إطلالة واحدة، بحيث تختار فستاناً لماعاً مع حذاء فضي ومجوهرات بارزة، وربما لا تكون هذه الطريقة السليمة لتنسيق إطلالة ما، لكنها الطريقة التي تفضلها المذيعة الشهيرة على كل حال.

من ناحية أخرى تختار المذيعة والممثلة مريم حسين الإطلالات المتكلفة البعيدة عن البساطة أيضاً، لكنها تعمد إلى اختيار تصاميم استعراضية ومختلفة، فلا تمانع إطلاقاً ارتداء فستان منفوخ بلون وردي مع تاج لتتقمص شخصية أميرات القصص الخيالية، أو ترتدي "البشت" الرجالي في إطلالتها على الشاشة، كما تحرص على إكمال إطلالتها على طريقة مذيعات الخليج بالماكياج البارز والتسريحة المتجددة.

بين إطلالات حليمة بولند البراقة وخيارات مريم حسين الاستعراضية، أيهما تفضلين أنت؟