محافظ الأقصر : نحرص علي تقديم الدعم لبيت العائلة المصرية

أكد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر حرص المحافظة علي تقديم الدعم الكامل لأنشطة بيت العائلة المصرية ودعم ورعاية اية فعاليات يتم تنظيمها داخل المحافظة، مشدداً علي ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة الشباب وكافة فئات المجتمع في تحقيق تواصل كامل مع بيت العائلة في الأقصر وكافة محافظات الجمهورية .

> جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع أعضاء بيت العائلة المصرية بمبني ديوان عام محافظة الأقصر في ختام الدورة الثانية لبيت العائلة المصرية والذي عقد علي مدار يومين بالاقصر بمشاركة الدكتور محمود العزب مستشار شيخ الأزهر والدكتور محي الدين عفيفي عميد كلية الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر والشيخ محمد الرملي مقرر بيت العائلة بالاقصر والقس ارمانيوس فريد منسق بيت العائلة بالاقصر واعضاء بيت العائلة بالاقصر والمحافظات المجاورة ونحو اكثر من 70 من رجال الدين الاسلامي والمسيحي وكبار الشخصيات ورجال الازهر والكنيسة والاوقاف .

وناقشت الدورة الثانية سبل تفعيل تبادل العلاقات بين الائمة والقساوسة ضمن مشروع ” معا من أجل مصر “، كما تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات تثقيفية وزيارات للمواقع الدينية الاسلامية والقبطية واثار الاقصر للمشاركين في الدورة واختتمت بلقاء شبابي بين المسلمين والمسيحيين بالاقصر .

جدير بالذكر ان الدورة الثانية اقيمت تحت رعاية فضيلة الأمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر .