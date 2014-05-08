الصين توافق على تمويل إنشاء خمسة مصانع للسكر فى إثيوبيا

أعلنت هيئة السكر الاثيوبية أن الحكومة الصينية وافقت على تمويل إنشاء خمسة مصانع للسكر بأكثر من 5ر2مليار دولار فى إثيوبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الاثيوبية اليوم عن هيئة السكر قولها ” انه ستتم إقامة هذه المصانع فى ولايات عفر وتيجراى والشعوب الاثيوبية الجنوبية”.

وقال مدير عام الهيئة شيفيراو جارسو إن هيئة السكر كانت واحدة من الوكالات التى طلبت دعما ماليا من الصين ، وأن الصينيين وافقوا على تقديم التمويل الذى طلبته.

وأشارت وكالة الأنباء الاثيوبية إلى أن رئيس الوزراء الصينى ” لى كى تشانج ” كان قد إلتقى خلال زيارته لاثيوبيا مع مسئولى وكالات حكومية متعددة وتحدث معهم عن الدعم الذى يحتاجونه من الصين ومجالات التعاون بين الجانبين.

أ ش أ