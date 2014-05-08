مكتب التربية والتعليم بشمال الرياض يتوج معلميه بجائزة التميز

زف مدير مكتب التربية والتعليم بشمال الرياض الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار التهاني والتبريكات للفائزين بالترشح للسحب على جائزة المكتب الكبرى، شاكرا لجان التحكيم والتنظيم على جهودهم، داعيا إذكاء روح التنافس في كل ما من شأنه إنتاج عمل إبداعي للميدان التربوي.

وأشار إلى أنه سيتم السحب النهائي في حفل يوم الوفاء والتكريم مساء يوم الثلاثاء 7/14 في مركز البابطين الخيري بالصحافة بعد صلاة العشاء.

وكانت لجنة التحكيم قد أعلنت قائمة أسماء المرشحين من المعلمين ومرشدي الطلاب للسحب على الجوائز الكبرى "سيارتان هونداي أكسنت 2014"

مقدمة من مؤسسة وقف سعيد السيد الخيرية رحمه الله.

والمرشحون هم:

أولاً: فئة المعلم المتميز

1/ محمد بن أحمد الرديني معلم أحياء ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز

2/علي بن إبراهيم آل سالم.

معلم كيمياء ثانوية مجمع الأمير سلطان.

3/مشاري بن فهد الخميس معلم إنجليزي متوسطة الإمام السوسي.

4/عبدالعزيز بن إبراهيم البدر. معلم صعوبات تعلم ابتدائية عبدالملك بن مروان.

ثانياً: فئة المرشدالطلابي المتميز

1/مساعد بن عبدالرزاق المسعود، مرشد طلابي ابتدائية أبي سعد الخدري.

2/عبدالمحسن بن إبراهيم العمران. مرشد طلابي في ثانوية المعتمد بن عباد.

3/ابراهيم بن عبدالرحمن القضيبي، مرشد طلابي ابتدائية التلمساني.