بالفيديو - بلد الوليد يُبعد الليجا عن ريال مدريد

إفي - تقلصت فرص ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد تعادله المخيب بهدف لمثله على ملعب مضيفه بلد الوليد في المباراة المؤجلة من الجولة 34.

وبتلك النتيجة يحتفظ الريال بالمركز الثالث بـ84 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر أتلتيكو، ونقطة واحدة عن برشلونة الوصيف، وذلك قبل جولتين على انتهاء البطولة.

أما بلد الوليد فأضاف لرصيده النقطة 36 في المركز الـ16 ، ولا يزال يأمل في النجاة من الهبوط في الجولتين المتبقيتين.

قدم الميرينجي أداء متواضعا خاصة في غياب النجم الويلزي جاريث بيل للراحة، واضطرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمغادرة الملعب بعد ثمان دقائق من صافرة البداية بسبب الإصابة.

تقدم الريال بفضل هدف رائع من المدافع سرخيو راموس من مخالفة ثابتة في الدقيقة 3 وكاد يضاعف النتيجة في محاولات أخرى.

وجاء هدف التعادل في الوقت القاتل عبر رأسية الكولومبي أومبرتو أوسوريو مستغلا ضربة ركنية في الدقيقة 85 ليكلل ضغط أصحاب الأرض المتواصل، ولينغص على الحارس والقائد إيكر كاسياس فرحة العودة للمشاركة في الليجا لأول مرة هذا الموسم.

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