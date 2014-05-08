سلطان بن زايد يزور سعيد بن زوينة المنصوري في المنطقة الغربية

زار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، منزل المواطن سعيد أحمد بن زوينة المنصوري في مدينة زايد بالمنطقة الغربية، حيث كان في استقبال سموه ناصر وأحمد وراشد ومطر سعيد المنصوري، وعدد كبير من أعيان ووجهاء ومواطني المنطقة، الذين حضروا من أرجاء المدينة الغربية للسلام على سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وتحية سموه، وفي مقدمهم عيسى عبيد الفلاحي، وسالمين بن حميدش المنصوري، وسهيل بن سريع المزروعي.

وتبادل ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الحديث مع الحضور عن شؤون مواطني المنطقة الذين عبروا عن كل التقدير والاحترام لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، مثمنين ما توليه القيادة من رعاية واهتمام لجميع مناطق الدولة.

وأشادوا بالتطور الكبير الذي شهدته، ومازالت تشهده، المنطقة الغربية بإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، مؤكدين أن التطور الشامل في ربوع المنطقة الغربية هو امتداد طبيعي وقوي لفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وألقى بعض الشعراء من أبناء المنطقة قصائد عبرت، وبصدق، عن سعادتهم بزيارة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وتغنت بحب الوطن، وأكدت الولاء للإمارات وقادتها، والفخر بالانتماء إليها،

وحاز الشاعر الصغير، خميس عبيد بن سويح الهاملي، وأخوه مايد خميس عبيد بن سويح الهاملي، على إعجاب سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة والحضور.