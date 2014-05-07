الإفراج عن المخرج اللبناني سيمون أسمر

أفرجت السلطات اللبنانية عن المخرج اللبناني سيمون أسمر، بعد أنّ دخل السجن العام الماضي بتهمة قتل شاب سوري كان يعمل بمطعمه في نهر الكلب.

وبعد أنّ أثبتت براءته في قضية مقتل الشاب محمد راغب الدرويش الذي كان يبلغ من العمر 26 عاماً، بقيّ الأسمر قيد التّحقيق بسبب شيكات بلا رصيد تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار.

تابعوا تفاصيل خروج المخرج سيمون أسمر من السجن في سيدتي نت.

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