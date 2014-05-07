زعزوع يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس المنظمة العربية للسياحة

وقع هشام زعزوع وزير السياحة والدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنظمة تشمل التعاون في مجالات السياحة الإلكترونية والجودة السياحية، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات الإحصائية عن القطاع السياحي بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير زعزوع والدكتور آل فهيد على هامش فعاليات معرض ملتقى دبي السياحة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تخص قطاع السياحة في المنطقة العربية ومنها إمكانية استفادة مصر من الدورات التدريبية التي تقوم بها المنظمة في مجال السياحة الإلكترونية والجودة السياحية.

وذكر بيان لوزارة السياحة اليوم الأربعاء أنه تم أيضا مناقشة موضوع الاستثمار وما توفره المنظمة من خلال التعاون القائم بينها وبين المؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار الأجنبي وائتمان الصادرات (أيسك) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بتوفير الضمان والتأمين اللازمين للمشروعات السياحية.

كما التقى وزير السياحة بنظيره اللبناني ميشال فرعون، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين مصر ولبنان فيما يخص التسويق المشترك لدول أمريكا اللاتينية، كذلك التقى الوزير زعزوع القائمين على مؤسسة محمد بن راشد لعلاج ورعاية الطفولة ، حيث قامت الجمعية بتنظيم رحلة تصل إلى مصر يوم 8 مايو 2014 مصطحبين عددًا كبيرًا من الأطفال التي ترعاهم الجمعية، ومشاركة الوزارة في هذا الحدث هو مشاركة إنسانية من الدرجة الأولى ومشاركة سياحية من الناحية الأخرى.

وقام الوزير بمقابلة ممثلي شركة “جزيرة دى إم سى”، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعياً من دول الخليج إلى الغردقة بدءاً من 22 مايو 2014 وحتى أول رمضان، بالإضافة إلى عدد من 2-3 رحلات خلال إجازات عيد الأضحى المبارك. كما تم الاتفاق على أوجه التعاون بين الشركة وهيئة تنشيط السياحة فيما يخص الحملات التسويقية المشتركة.

والتقى الوزير زعزوع مع الأمير أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران وطيران الإمارات وطيران دبي حيث تم مناقشة كيفية التعاون مع طيران الإمارات والتي تقوم بتسيير عدد 185 رحلة أسبوعية من دبي إلى أكثر من 10 نقاط في الهند.

وطلب الوزير إمكانية ربط هذا الخط مع القاهرة لتنشيط السياحة الهندية إلى مصر، كما طلب من الشركة تسيير خط طيران من دبي إلى الأقصر والعودة عن طريق القاهرة بدءاً من الموسم الشتوي القادم.

وقام الوزير بعقد عدة لقاءات مع شركاء العمل من الوكلاء الخارجيين وشركات الطيران خلال اليومين الثاني والثالث للمعرض حيث التقى سيادته بممثلي شركات المسعود هوليدايز وLimouge و Emirates Holidays ودالاس للسياحة الأردنية حيث اتفق مع الأخيرة على تسيير عدد 4 طائرات أسبوعياً خلال شهور الصيف الحالي.

والتقى زعزوع بعدد من شركات الطيران منها Fly Dubai وشركة العربية للطيران وتم الاتفاق مع الأخيرة على تسيير عدد 4 رحلات طائرتين للغردقة وطائرتين لشرم الشيخ أسبوعياً، وتم الاتفاق على الدخول مع الشركة في حملات ترويجية مشتركة.

والتقى الوزير مع هلال الميرى – رئيس دائرة السياحة والترويج التجاري بدبي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي حيث تم مناقشة تجربة دبي في الترويج السياحي وأوجه التعاون في مجال التسويق المشترك ومجال التدريب، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم مؤخراً إطلاق مبادرة “هاشتاج ماى دبى” ويعمل بها فريق عمل يتم اختياره بعناية لانتقاء أفضل الفيديوهات التي تستخدمها دبي في الترويج للسياحة بها.

أ ش أ