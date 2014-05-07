بالصور ..عاصفة ترابية شديدة تسقط أسلاك للضغط العالي وأشجار بسوهاج

​تعرضت محافظة سوهاج اليوم لعاصفة ترابية صاحبها أمطار خفيفة، مما أدى إلى حجب الرؤية لارتفاع معدل الرياح المحملة بالرمال والأتربة كما ادت هذة العاصفة الى سقوط عدد من الاشجار والنخيل دون حدوث اصابات .

​ شهد عدد كبير من قرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج انقطاع للتيار الكهربائي منذ عدة ساعات بعد سقوط اجزاء من أسلاك الضغط العالي بمنطقة زراعية بسبب الرياح الشديدة التى شهدتها محافظة سوهاج اليوم .

ومن جانبها رفعت مديرية الصحة ومرفق الاسعاف وادارة الحماية المدنية بالمحافظة درجة استعدادها تحسبا لوقوع أية حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية.