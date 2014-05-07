البيئة تُغرم صياد “خيار البحر” المهدد بالانقراض مليون و200 ألف دولار

غرمت وزارة البيئة احد الصيادين المخالفين لقانون البيئة وصيد كميات كبيرة من حيوان خيار البحر المحظور صيده والمهدد بالانقراض بغرامة مالية تصل الي مليون و200 الف دولار قيمة مخالفة صيد لخيار البحر .

وكشفت اوراق القضية رقم ان احد الصيادين الغردقة ويدعي محمد عبدالحميد تم ضبطه من جانب دوريات المحميات وحرس الحدود وبحوزته نحو 286 قطعه من خيار البحر .

وقرر المستشار ياسر أبوالوفا المحامي العام لنيابات البحر الاحمر حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات .

وقررت النيابة تشكيل لجنة من باحثي المحميات الطبيعية لأحراق كمية خيار البحر التي تم ضبطها .