شوستر: نعم أريد قيادة فرانكفورت وهذا ليس سرا

(إفي): كشف الألماني بيرند شوستر مدرب فريق مالاجا الإسباني اليوم عن رغبته في تولية مسئولية أينتراخت فرانكفورت، مؤكدا مفاوضات النادي الألماني معه لانضمامه إلى الجهاز الفني.

وقال شوستر "ليس سرا أنني أود العودة للعمل مرة أخرى في البوندزليجا والحياة في ألمانيا"، رغم أنه مرتبط بعقد مع الفريق الإسباني حتى نهاية يونيو 2018 فضلا عن وجود شرط جزائي لفسخ العقد.

وأكد مدرب ريال مدري السابق (54 عاما) "نعم أرغب في تولي تدريب أينتراخت فرانكفورت"، حسبما أوردت صحيفة (بيلد) الألمانية اليوم.

وتابع "إذا أنهى مالاجا الموسم في أحد المراكز الـ10 الأولى، فسيتم مد العقد لمدة أربعة أعوام إضافية وهذا يعني أنه يتوجب علينا الفوز في المباراتين المقبلتين. ولو لم يحدث ذلك فإن الطرفين يعتبران العقد لاغيا".

جدير بالذكر أن مالاجا يحتل المركز الـ13 في الدوري الإسباني حاليا برصيد 41 نقطة وبفارق أربعة نقاط عن ليفانتي الذي يحتل المركز العاشر.

كانت وسائل إعلامية قد تناقلت أن رئيس النادي الألماني هريبرت بروخاجن والمدير الرياضي برونو هوبنر اجتمعا قبل أيام بمدرب مالاجا، إلا أن أينتراخت فرانكفورت لم يعلق حتى الآن.

ويفكر النادي الألماني أيضا في مدربين آخرين مثل أندريه برايتنرايتر مدرب بادربورن الحالي، وساشا ليفاندوفسكي مدرب باير ليفركوزن المؤقت، وروبرتو دي ماتيو مدرب تشيلسي السابق.