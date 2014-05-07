تقرير - موناكو اتفق مع خليفة إسباني أو برتغالي لرانييري

باريس، (إفي): قالت تقارير إخبارية يوم الأربعاء إن موناكو سيستغني عن مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري في الموسم المقبل، وسيعلن عن اسم خليفته الأسبوع المقبل، بنهاية بطولة دوري كرة القدم الفرنسي.

وقالت صحيفة (ليكيب) "مسؤولو النادي قطعوا شوطا كبيرا نحو التعاقد مع مدرب إسباني أو برتغالي، مرتبط بتعاقد حاليا"، مستبعدة أسماء مثل يورجن كلوب أو لوسيان فافر أو زين الدين زيدان أو يوب هاينكس أو لويس فان جال.

وبعد موسمين في النادي، شهدا عودة الفريق إلى الدرجة الأولى، وضمان التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سيرحل رانييري عن فريق الإمارة، الذي يلعب له الهداف الكولومبي راداميل فالكاو، المصاب حاليا.

وفيما عدا مفاجأة غير منتظرة، سينهي موناكو الموسم في المركز الثاني للدوري خلف باريس سان جيرمان، وسيمنح الملياردير الروسي ديميتري ريبولوفليف رئيس النادي تعويضا بقيمة 1.5 مليون يورو لرانييري.