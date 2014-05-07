' فيجو كان أذكى من رونالدو '

يرى نونو جوميش مهاجم البرتغال السابق أن مواطنه لويس فيجو كان لاعبا أذكى من كريستيانو رونالدو نجم منتخب بلاده الحالي.

وتزامل جوميش مع فيجو في منتخب البرتغال طوال الفترة بين عامي 1996 وحتى 2006 كما لعب مع رونالدو من 2004 حتى 2011.

وقال جوميش للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "فيجو أثناء مسيرته الكروية كان الأفضل وكريستيانو حاليا الأفضل".

وأضاف "فيجو كان لاعبا أذكى من رونالدو الذي يتفوق في القوة الجسمانية.. ربما كريستيانو يسجل أهدافا أكثر من فيجو لأنه يستطيع اللعب كمهاجم لكن فيجو كان جناحا فقط".

يذكر أن لويس فيجو سبق له الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم عام 2000 فيما حصل رونالدو عليها مرتين عامي 2008 و2013.