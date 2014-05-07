محكمة السويس : انتهينا من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية وننتظر قرار العليا

قال المستشار وائل إبراهيم رئيس محكمة السويس ورئيس اللجنة العامة بالمحافظة بالانتخابات الرئاسية أن جميع الاجراءات الخاصة بهم كمحمة السويس من اختيار أسسماء الموظفين والقضاة المشرفين على الانتخابات تم الانتهاء منها وأنهم ينتظرون قرارات اللجنة العليا فيما يتعلق بالامور الادارية والفنية بالانتخابات.

اضاف رئيس المحكمة أن اللجنة العليا من المفترض أن تخطرهم بعدد اللجان وتقسيمها واسماء القضاء والموظفين المشرفين على عملية الاقتراع بالاضافة لتحديد اسماء لجان الوفدين واماكنها .

قال رئيس المحكمة أنه حتي الان لم يتم تحديد اماكن لجان الوفدين وأن ما تردد عن وجود 5 لجان من الوفدين موزعة على جميع الاحياء هو اقتراح من محافظ السويس ولم يتم الموافقة عليه بشكل رسمي من عدمه.