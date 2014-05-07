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سفير أوغندا بالقاهرة: إنتهاء أزمة مصر مع الأتحاد الأفريقي نهاية الشهر الجاري

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سفير أوغندا بالقاهرة: إنتهاء أزمة مصر مع الأتحاد الأفريقي نهاية الشهر الجاري سفير أوغندا بالقاهرة: إنتهاء أزمة مصر مع الأتحاد الأفريقي نهاية الشهر الجاري

مفوضية الاتحاد الأفريقى – ارشيفية

أكد ريتشارد لاوس إنجواليا سفير جمهورية أوغندا بالقاهرة أن كافة القضايا المعلقة بين والإتحاد الافريقى سيتم الإنتهاء منها نهاية الشهر الحالى بالتزامن مع إنهاء مصر للمرحلة الثانية من خريطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الأوغندى لمحافظة الدقهلية، ولقائه بالإعلاميين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، حيث أعرب عن ترحيب بلاده بالتعاون الإقتصادى والعلمى والتكنولوجى مع مصر وفتح أسواق تجارية كبيرة بالبلدين، فيما تحفظ حيال سؤال حول المبادرة الأوغندية لحل المشكلة القائمة بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة، مرجعًا ذلك لأسباب سياسية رفض الإفصاح عنها، مؤكدًا حرص بلاده على أن يكون التعامل مع نهر النيل بمشروعات صديقة للبيئة وللجميع.

ولفت السفير الأوغندى إلى إمكانية تيسير التبادل التجارى بين بلاده ومصر، منوها بزيارة ممثلى 20 شركة من منطقة العاشر من رمضان للعاصمة الأوغندية كمبالا لهذا الغرض خلال الشهر الماضى، داعيًا إلى ضرورة تيسير نقل البضائع بين مصر وبلاده من خلال نهر النيل والطرق البرية.

وكان السفير الأوغندى قد قام فى وقت سابق اليوم يرافقه محاففظ الدقهلية المهندس عمر الشوادفى بزيارة لمركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة ودار ابن لقمان بحى غرب المدينة ومعهد الكبد بشربين، حيث أشاد السفير بالصروح الطبية والمعالم السياحية بالمحافظة.

وفى نهاية الزيارة أهدى محافظ الدقهلية، السفير الأوغندى درع المحافظة تعبيرًا عن العلاقات الطيبة والمتميزة بين مصر وأوغندا والقارة الافريقية، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر وأوغنداِ.

أ ش أ

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