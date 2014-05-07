“واشنطن بوست”: السيسي يدفع المصريون للاصطفاف حوله

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن المشير عبد الفتاح السيسي يدفع الناس للاصطفاف حوله في حملته الانتخابية لتولي منصب رئيس البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى ظهور “السيسي” باعتباره قائدًا قويًا، قادر على حل مشاكل البلاد والتخلص من الاضطرابات ويتوافر فيه ميزة التخطيط الجيد والكفاءة العالية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 26-27 مايو ومن المتوقع فوز “السيسي” لظهوره بالبطل القومي ومنقذ البلاد بعد إطاحته بالرئيس السابق محمد مرسي، تلبية لمطالب الشعب التي خرجت في احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وأضافت الصحيفة أن السيسي البالغ من العمر 59 عامًا واستقال من منصب وزير الدفاع في مارس الماضي يحاول استخدام حماس الشعب للاصطفاف حوله والوقوف خلفه لحل المشاكل الاقتصادية المتزايدة وارتفاع معدلات البطالة والديون الحكومية الهائلة وأزمة الطاقة التي ادت إلى انقطاع التيار الكهربائي يوميا.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين لـ”الصحيفة” إن “خطاب السيسي يهدف تقديم الثقة، فهو خطاب هادئ ومصر تحتاج لهذه النوعية من الخطابات”.