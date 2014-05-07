هشام زعزوع يدعو وزير السياحة اللبنانى لزيارة مصر

دعا هشام زعزوع وزير السياحة، ميشال فرعون وزير السياحة اللبنانى لزيارة مصر لمناقشة أوجه التعاون بين مصر ولبنان فيما يخص التسويق المشترك لدول أمريكا اللاتينية .

كما التقى على هامش فعاليات المعرض الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، و تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تخص قطاع السياحة فى المنطقة العربية ومنها إمكانية استفادة مصر من الدورات التدريبية التى تقوم بها المنظمة فى مجال السياحة الإلكترونية والجودة السياحية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة تشمل التعاون فى المجالات المذكورة، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات الإحصائية عن القطاع السياحى بين المنظمة ووزارة السياحة المصرية.

وأيضا تم مناقشة موضوع الاستثمار وما توفره المنظمة من خلال التعاون القائم بينها وبين المؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار الأجنبى وائتمان الصادرات (أيسك) التابعة للبنك الإسلامى للتنمية بتوفير الضمان والتأمين اللازمين للمشروعات السياحية.

والتقى القائمون على مؤسسة محمد بن راشد لعلاج ورعاية الطفولة، حيث قامت الجمعية بتنظيم رحلة تصل إلى مصر يوم 8 مايو 2014، مصطحبين عددا كبيرا من الأطفال التى ترعاهم الجمعية، ومشاركة الوزارة فى هذا الحدث هو مشاركة إنسانية من الدرجة الأولى ومشاركة سياحية من الناحية الأخرى.

كما قام الوزير بمقابلة ممثلى شركة جزيرة دى إم سى وتم الإتفاق على أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعياً من دول الخليج الى الغردقة بدءاً من 22 مايو 2014 وحتى اول رمضان بالإضافة الى عدد من 2-3 رحلات خلال أجازات عيد الأضحى المبارك. وتم الإتفاق على أوجه التعاون بين الشركة وهيئة تنشيط السياحة فيما يخص الحملات التسويقية المشتركة.

والتقى الوزير ، بالأمير أحمد بن سعيد آل مكتوم – رئيس دائرة الطيران وطيران الإمارات وطيران دبى حيث تم مناقشة كيفية التعاون مع طيران الإمارات والتى تقوم بتسيير عدد 185 رحلة أسبوعية من دبى الى أكثر من 10 نقاط فى الهند وطلب زعزوع إمكانية ربط هذا الخط مع القاهرة لتنشيط السياحة الهندية الى مصر. كما طلب من الشركة تسيير خط طيران من دبى الى الأقصر والعودة عن طريق القاهرة بدءاً من الموسم الشتوى القادم.

وقد قام زعزوع بعقد عدة لقاءات مع شركاء العمل من الوكلاء الخارجيين وشركات الطيران خلال اليومين الثانى والثالث للمعرض حيث التقى بممثلى شركات المسعود هوليدايز وLimouge و Emirates Holidays ودالاس للسياحة الأردنية حيث اتفق مع الأخيرة على تسيير عدد 4 طائرات أسبوعياً خلال شهور الصيف الحالى.

كما التقى الوزير بعدد من شركات الطيران منها Fly Dubai وشركة العربية للطيران وتم الإتفاق مع الأخيرة على تسيير عدد 4 رحلات طائرتين للغردقة وطائرتين لشرم الشيخ أسبوعياً، وتم الإتفاق على الدخول مع الشركة فى حملات ترويجية مشتركة.

ومن أهم اللقاءات التى قام بها الوزير لقائه مع هلال الميرى – رئيس دائرة السياحة والترويج التجارى بدبى والرئيس التنفيذى لمركز دبى التجارى العالمى حيث تم مناقشة تجربة دبى فى الترويج السياحى وأوجه التعاون فى مجال التسويق المشترك ومجال التدريب، وكذلك مواقع التواصل الإجتماعى حيث تم مؤخراً إطلاق مبادرة "هاشتاج ماى دبى" ويعمل بها فريق عمل يتم اختياره بعناية لانتقاء أفضل الفيديوهات التى تستخدمها دبى فى الترويج للسياحة بها.