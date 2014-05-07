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بالصور..رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الامتحانات بكلية الخدمة الاجتماعية

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تفقد الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، لجان الامتحانات بمبنى الامتحانات لكلية الخدمة الاجتماعية للفصل الدراسى الثانى، ورافقه الدكتور أحمد عليق، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور جمال شكرى، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب، وبهاء مختار، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، للاطمئنان على سير الامتحانات فى جو مناسب للطلاب، والتأكد من عدم وجود أى شكاوى سواء من الطلاب أو المراقبين.

وأكد صقر، خلال جولته، على توفير كل ما يساهم فى راحة الطلاب أثناء فترة الامتحانات وإزالة أى معوقات تواجههم، وذلك فى إطار سعى الجامعة الدائم للتواصل مع الطلاب وتوفير احتياجاتهم.

وفى ختام الجولة، أوصى صقر الطلاب ببذل أقصى الجهد لرفع اسم جامعة حلوان عاليًا فى الداخل والخارج .

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