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بالصور… وزير الصحة الأسبق يعلن تأييد “صباحي” رئيساً لمصر

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المؤتمر الإنتخابى لحمددين صباحى بالقليوبية

المؤتمر الإنتخابى لحمددين صباحى بالقليوبية

أعلن الدكتورعمرو حلمى وزير الصحة الأسبق، تأييده للمرشح الرئاسى حمدين صباحى خلال مؤتمه الذى يعقد الآن بمدينة بنها .

وقال حلمى ان ترشح حمدين صباحى للرئاسة يمثل ولادة طبيعية سلسة لشعب يسعى لحريته وكرامته، مضيفاً  أن حمدين صباحى تقدم بكل شجاعة لانتخابات الرئاسة بعد ان قام بدوره فى ثورة 25 يناير ولعب دورا مؤثرا فى جبهة الانقاذ والحركة الوطنية فى 30 يونيو ، من أجل ان يحكم شعبنا المصرى دون وصاية داخلية او خارجية ومن اجل كل مواطن مصرى بسيط .

وأضاف أن صباحى قادر على تحقيق هدفنا فى برنامج الصحة والحق فى العلاج الذى هو سواسية كاسنان المشط فمن حق كل مواطن ان يحصل على العلاج دون تفريق فى المستوى المادى والمهنى ،مؤكداً ان برنامج حمدين صباحى يتضمن تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتقديم العلاج لكل مواطن مصرى مع الاعتزاز به.

​وأعلنت أحزاب العدل والدستور والكرامة والتيار الشعبى والتحالف الشعبى الإشتراكى والحزب الناصرى وعدد من الأحزاب تأييدهم للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى ​في كلماتهم ​ أمام الحضور​ .
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المؤتمر الإنتخابى لحمددين صباحى بالقليوبية

المؤتمر الإنتخابى لحمددين صباحى بالقليوبية

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