وفاة آسيوي بحادث دهس على شارع المنتصر برأس الخيمة

توفي شاب "م. ع" 38 عاماً بنغالي الجنسية، صباح أمس داخل العناية المركزة بالمستشفى نتيجة لحادث دهس تعرض له مساء أمس الأول أثناء عبوره شارع المنتصر بمنطقة النخيل في رأس الخيمة من قِبَلِ مركبة خاصة تقودها سيدة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بلاغاً في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الأول، يفيد بتعرض شخص لحادث دهس أثناء عبوره شارع المنتصر، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصاب للمستشفى، إذ تبين أنه مصاب بـ "غيبوبة" نتيجة تعرضه لإصابات في الرأس، فارق على إثرها الحياة فجر أمس داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

هذا وقد نوّه العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات مستخدمي الطريق من المشاة، إلى ضرورة التقيّد والالتزام بالقواعد الصحيحة لعبور الطريق، واستخدام خطوط المشاة والمعابر والجسور المخصصة لهذا الغرض، والتأكد من خلو الطريق قبل العبور.

كما دعا العقيد العلكيم سائقي المركبات إلى الانتباه لمفاجآت الطريق، لتفادي حوادث الدهس التي تقع على الطرق الخارجية والداخلية في مناطق الإمارة المختلفة، وعدم القيادة بطيش وتهور، وبسرعات كبيرة، والالتزام بالسرعة المحددة.

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