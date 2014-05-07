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محافظ القليوبية يشكل لجنتين لمنع زراعة الأرز بالمحافظة

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محافظ القليوبية يشكل لجنتين لمنع زراعة الأرز بالمحافظة محافظ القليوبية يشكل لجنتين لمنع زراعة الأرز بالمحافظة

أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية القرار رقم 168  لسنة 2014 بتشكيل لجنة لمنع زراعة الأرز بالحافظة.

تضمن القرار في المادة الأولي تشكل اللجنة الإشرافية من مفتش ري الإقليم، رئيسا، وعضوية كل من مفتش الأراضي والمياه بالإدارة الزراعية، ومفتش الوحدة المحلية للمركز والمدينة، ونائب مأمور مركز الشرطة.

تكون مهمة هذه اللجنة متابعة تنفيذ قرار وزير الري والموارد المائية رقم 118 /2014 ، من أن المحافظة ليست ضمن المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز .

كما تضمن القرار تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة مهندس الري بالمركز، وعضوية كل من نائب رئيس الوحدة المحلية، ورئيس المكتب الزراعي، ومسئول من نقطة الشرطة.

وجاء بالقرار أن يقوم رئيس المكتب الزراعي بإبلاغ اللجنة التنفيذية بأسماء المزارعين المخالفين فور الإعداد وتجهيز المشتل أو زراعة المستديم لتنفيذ القرارات الصادرة ورفع تقارير علي المستويات الخاصة طبقاً لما هو متبع بالأعوام السابقة .

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