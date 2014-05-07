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الزاكي مدرب المغرب يفاجئ الجمهور المغربي بضم صاحب الثلاث جنسيات

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الزاكي مدرب المغرب يفاجئ الجمهور المغربي بضم صاحب الثلاث جنسيات الزاكي مدرب المغرب يفاجئ الجمهور المغربي بضم صاحب الثلاث جنسيات

علق موقع “ستار أفريكا” على تولى بادو الزاكي لمقاليد المغربي وقال انه يعتبر مفاجأة لدى البعض نظرا للملفات والأسماء التي تنافست على تولى هذه المسئولية، والزاكي يعلم جيدا أن الرأي العام الرياضي يتابعه في كل كبيرة وصغيرة وأن المسؤولية على عاتقه كبيرة، خاصة منها الاعداد لأمم أفريقيا أورنج 2015 التي ستقام في المغرب.

وأضاف ستارافريكا أنه يعرف عن بادو زكي عمله وجديته وجرأته في اتخاذ القرار، وبدأت الأخبار تتواتر عن اللاعبين المرشحين لأول معسكر للاعبين في البرتغال. لذا لم يتوان بادو الزاكي بالاتصال بمدافع سيولس سبور التركي مانويل مروان كوستا السنوسي.

ويعد مانويل مروان كوستا السنوسي هو لاعب ذو ثلاث جنسيات، فرنسية وبرتغالية ومغربية ويبلغ من العمر 28 عاما ويلعب الان في تركيا بعد أن كانت له تجارب مع فرق أوروبية عديدة في فرنسا والبرتغال، المهم أن دعوة اللاعب، الذي لديه امكانات كبيرة وخبرة لا يستهان بها، تعد مفاجئة للعديد فقد سبق أن رفض هذا الاخير الانضمام للمنتخب المغربي لتشبثه باللعب من المنتخب البرتغالي.

ويرى المراقبون أن القائمة التي يعدها بادو الزاكي ستكون مفاجئة خاصة وأن المدرب قد اتصل بالكثير من اللاعبين المغتربين وسيقوم بجولة أوروبية لمشاهدتهم على الميدان.

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