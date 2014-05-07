بالصور عرب يفتتح فعاليات الورش الموازية لجائزة روز اليوسف



> أكد د.محمد صابر عرب وزير الثقافة بأننا في المرحلة القادمة من تاريخ الوطن فى حاجة الي ان نستعيد روحنا الثقافية والفنية وأن نواجه خطرا لا يمكن ان نغفله اذا كان العدو امامنا ، وأن نُجود في أداء عملنا كل في مجاله حتي العاملون في المجتمع المدني ، فالدولة الجديدة ليس بها مكان لمن لا يريد العمل ، فمصرتتقدم بالحرية والعمل والقانون والشفافية والعدالة الاجتماعية التي لا يستطيع أحد أن ينتزعها من المصريين سواء كان الذى يعمل فى الصحافة أو العمل الحزبى، مضيفا بأننا خلال السنوات الثلاث الماضية كان الشعب غاضبا ولكننا كنا نعمل ، فلا تعارض في أن تستمر الثورة ولكن ان يمارس كلا منا عمله في موقعة بوعي ومسئولية ، فمصر اكتسبت قيمتها الحقيقية من دورها الصحفي والسياسي والاجتماعي والثقافي ، في كافة المجالات المختلفة من سينما ومسرح وفن تشكيلي جعلت من مصر موضع اهتمام العالم كله ، ليس فقط لموقعها الجغرافي وانما لما لديها من تراث ودور حضاري لعبته خلال القرن المنصرم ومنها الصحافة التي ساهمت في شيوع الوعي في مصر والأقطار المجاورة ، واضاف عرب أننا نواجه خطرا حقيقيا ، فالعدو الواضح التعامل معه بسيط ، ولكن عندما يكون من بيننا فان القضية تكون مختلفة وتتعقد أكثر عندما ترتبط بفكر أو ايديلوجية ، مشيرا عرب بأن هناك جماعة معينة تريد أن تفرض أراءها برؤية معينة ولم يكن لهم فكر واضح في التاريخ ، ويريدون العودة بالفكر الي القرن الثالث أو ما نسميه بزمبيل القرن الهجري ، فالشعوب تصنع المستقبل قبل ن تصنع قانونها وصناعتها وحياتها ، مشيرا أنها قضية كبيرة أخطر من القضايا الأخري و علي كل من يعمل في الحقل الثقافي والصحفي أن يدرك كل هذه الأمور، جاء ذلك اثناء انعقاد المؤتمر الصحفى وانطلاق فعاليات ورش العمل الفنية التى تستمر لمدة 45 يوم فى مختلف المجالات الفنية من “تصوير ورسم وكاريكاتير وديجتال أرت وحروفية ” والاعلان عن جائزة روزاليوسف للمبدعين ، وذلك بمقر مؤسسة روزاليوسف ، شارك فى المؤتمر وافتتاح الفعاليات وزير الثقافة ، م. محمد عبد الصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة روزا اليوسف ، محمد هيبه رئيس التحرير ، محمد الطراوى المنسق العام ، بحضور كوكبة من عمالقة الادب والصحافة والاعلام منهم الأديب الكبير بهاء طاهر ، الاعلامى مفيد فوزي ، د . شاكر عبد الحميد وزير الثقافة السابق، د . حسن ابو طالب رئيس مجلس ادارة دار المعارف ، غالي محمد رئيس مجلس ادارة دار الهلال ، علاء حيدر رئيس مجلس ادارة و رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، د . حسن عماد عميد كلية اعلام القاهرة ، الملحق الثقافي الليبي ، الكاتب عاصم حنفي ، الناقد الفنان عز الدين نجيب ، الفنان سامي رافع ، الكاتب منير عامر ، د.هيثم عبد الحفيظ ، الشاعر والكاتب محمد بغدادي ، الكاتبة كاميليا عتريس ، د. سيد القماش ، الناقد سيد هويدي ، الكاتبة زينب صادق ، الفنان وحيد مخيمر ، د.ايمان نجم وكيل وزارة الثقافة ، عصام عبد العزيز رئيس تحرير مجلة وزاليوسف ، جمال طايع رئيس تحرير جريدة روزاليوسف ، عبد الجواد ابو كب رئيس تحرير البوابة الالكترونية بروزاليوسف .

> واضاف عرب بأننا نملك كل المؤسسات وهذا التاريخ والخبرة والكم الكبير من الخبراء والصحفيين و العاملين ، إلى جانب الرؤى والتجارب التى نستطيع من خلالها أن نطور من ادائنا ، فلا توجد مشكلة مستحيلة وليس امامنا تجربة أو فرصة للفشل ولكن توجد فرصة واحدة وهى أن ننجح فى هذا البد ، كل واحد مسئول وبقدر هذه المسئولية ، فنحن نريد ان ننطلق إلى المستقبل .

> مشيرا بأن مؤسسة روزاليوسف العريقة تعد بمثابة الذاكرة المهمة للوعي والثقافة والرسم والفن والصحافة والسياسة والقضايا الوطنية علي مدار تسعة عقود ، فهى لسيت مجرد جريدة أو مجلة ولكنها درست سياسة هذا الوطن وكانت مدرسة جامعة كبيرة تعلم فيها أجيال متعاقبة بدء من أجيال الرواد ومتواصلة ولم يتوقف دورها علي المستوي الصحفي والفني والسياسي ، فمؤسسة روزاليوسف تراجع دورها وتصنع مستقبلا فى ادارة المؤسسة من الجانب الاقتصادى والادارى كما نحن فى وزارة الثقافة وايضا هذا ما يحدث فى التعليم ، معربا عن سعادته فى التواجد وسط كوكبة من الكتاب والمبدعين .

> وفى نهاية كلمته تم اهدائه كتاب ” اوكسجين ” اول اصدار لبوابة روزاليوسف .

> ومن جانبه أوضح الشوربجي أننا نحتفل معا بافتتاح ورش العمل الخاصة بمشروع استدوديو الذي يفتح أبوايه لكل المواهب الشابة من أبناء وبنات مصر في مختلف المجالات وتحت اشراف فنانون مبدعون لهم بصماتهم المتميزة كل في مجاله تحت شعار ” انت موهوب – مبدع – فائز ” وذلك استلهاما من الدور الذى صدرت من اجله روزاليوسف عام 1925 ، واستعرض الشوربجي النجوم من الأدباء والكتاب الذين تخرجوا من روز اليوسف في الصحافة منهم مصطفى وعلى أمين ، جلال الحمامصى ، كامل الشناوى ، محمد حسنين هيكل ، صلاح حافظ ، محمود السعدنى ، محمود أمين العالم ،حسن فؤاد ، جمال كامل ، لويس جريس ، عبدالله الطوخى ، لطفى الخولى ، احمد عبد المعطى حجازى ، صلاح عبد الصبور ، صالح مرسى ، صلاح جاهين ، ومن الصحافة المرئية المحاور مفيد فوزى ، ابراهيم عيسى ، محمود سعد ، وائل الابراشى ، عادل حمودة ، عمرو خفاجى ، الراحل مجدى مهنا، وفى مجال السينما عبدالرحمن الشرقاوى ، حسن فؤاد ، علاء الديب ، صبرى موسى ، فتحى غانم ، صلاح حافظ .

> وقال محمد هيبة نحن ندشن حدث ثقافي هام وهومسابقة روزاليوسف الثقافية والتى علي هامشها يتم اكتشاف مواهب ابداعية في فنون هذه الورش ، مشيرا أن بهذا الحدث تواصل روز اليوسف رسالته السامية والابداعية وستظل معبرة عن هموم والام الشارع المصري وصامدة منحازة الي البسطاء والمواطن المصري وضد اي محاولات لتهميشه وتقييده أو وضعه فى انه لايقول رايه ، متمنيا أن تكشف الورش عن العديد من المواهب والمبدعين الجدد .

> وأشار الطراوي إلى أننا من هذا الصرح الكبير وقاطرة الصحافة المصرية التي اتسمت دوما من التقاليد والأعراف العريقة ونخبة عريقة من المثقفين والاعلاميين والمبدعين ، فنحن ندشن الفعاليات الموازية لجائزة روزاليوسف فى دورتها الاولى ونمد أيدينا للشباب المبدعين لكي ينسجوا حوارا متكاملا ومتواصلا لطرح أفكارهم ورؤاهم وتبادل الخبرة بين الكبار والصغار وما يخلفة من أثر في المخيلة البصرية والذائقة الجميلة ، مشيرا الي رصد جوائز للمتميزين واتاحة الفرصة لهم للانضمام لاصدارات صباح الخير ، مؤكدا علي أن الفن بمقدوره أن يعبر الأزمات ويخلق لنفسه لغته الخاصة العابرة للظرف الراهن ، وتوجه بالشكر للدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة لحضوره حفل افتتاح الورش ، م. عبد الصادق الشوربجى لدعمه للجائزة وتقديم كافة التسهيلات.، أحمد القوصي رئيس مجلس ادارة مؤسسة ألوان الراعي الرسمي للفعاليات الموازية ،الفنان شاكر الادريسى ، محمد عبد الهادى ، نادية خليفة ،و كذلك كل العاملين بروز اليوسف من عمال وصحفيين ورؤساء تحرير ورئيس مجلس ادارة .

> أعقب ذلك عرض فيلم وثائقى عن حياة روزاليوسف وانطلاق الفعاليات.