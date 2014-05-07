حبس 3 من الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف بقنا

قررت النيابة الكلية بقنا حبس 3 من جماعة الأخوان المحظورة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وتنظيم مظاهرات بدون تصريح بمدينة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى بقنا قد ألقت القبض على كلا من ”محمود . س . ع ” 21 سنة و”عمر . خ . أ ” 22 سنة مقيم الخطارة بمركز نقادة و”بدر. ى . م ” 21 سنة ومقيم بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط وجميعهم طلاب بكلية هندسة الأزهر فرع قنا وتم ضبط أوراق تنظيمية تابعة للأخوان المسلمين وأجهزة حاسب آلى بحوزتهم وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على العنف وتنظيم مظاهرات بدون تصريح ولإنتمائهم لجماعة محظورة فتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.