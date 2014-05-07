بالصور.. سلسلة بشرية لـ “على اسم مصر” تجوب القليوبية والغربية والدقهلية

نظم أعضاء حملة السلسلة البشرية علي أسم مصر سلسلة بشرية تحت شعار مصر فوق الجميع بدأت بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ثم إنتقلت لمدينة زفتي بمحافظة الغربية وإنتهت بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية .

وحمل المشاركون لافتات حملت عبارات “مصر فوق الجميع ” وقوتنا في وحدتنا وكلنا علي إسم مصر وأنزل شارك وإختار “العالم في إنتظار المصريين “بهدف توحيد الشعب المصرى تحت شعار قوتنا فى وحدتنا .

وتم رفع لافتات حملت صور مرشحا الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي في دعوة للمشاركة في الغنتخابات وغختيار من يصلح بصرف النظر عن الاسماء والإنتماءات.

من جانبه أكد وائل مأمون منسق الحملة ان الحملة تؤكد على معنى واحد وهو ان مصر فوق الجميع وعدم شق الوطن بسبب الخلاف على شخصيتى المرشحين الرئاسيين المشير عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، مؤكدا ان الهدف هو مصر اولا وليس مهما ان تؤيد مرشح بعينه بقدر ما تؤيد الوطن واستقراره وتنميته، مضيفا ان الفكرة لاقت قبولا واسعا وتم تدشين اولى فاعلياتها من خلال وقفة شارك فيها مؤيدو المرشحين من كافة الاحزاب والقوى السياسية والحركات والتيارات المختلفة رافعين صور السيسى وصباحى فى مشهد يعبر عن تكاتف الشعب المصرى وترابطه ايا كان مرشحه او رئيسه تأكيداً لمبدىء لن تفرقنا الخلافات .