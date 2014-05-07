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3 أصابع من الشوكولاتة لاطفالكِ

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3 أصابع من الشوكولاتة لاطفالكِ 3 أصابع من الشوكولاتة لاطفالكِ

تعتبر الشوكولاتة من الحلويات الأكثر شهرة وشعبية في العالم، وهي محبّبة من قِبل الصغار والكبار، فكيف إذا كانت بنكهات مختلفة كالفانيليا والفاكهة المجففة... وسهلة التحضير في المنزل.
"سيدتي نت" وندى عراجي يقدّمان لكِ طريقة تحضير 3 أنواع مختلفة من أصابع الشوكولاتة الشهية .

المقادير:
- 100 غرام من الشوكولاتة البيضاء
- 100 غرام من الشوكولاتة البنّية
- 100 غرام من الشوكولاتة الغامقة
- 20 غرام من اللافندر
- 20 غرام من المكسرات
-20 غرام من الفاكهة المجففة

طريقة التحضير:
1- يذاب كل نوع من الشوكولاتة على حدى، ويسكب في قالب خاص ويزيّن، ومن يوضع في الثلاجة حتى يصبح قاسياً.
2- بعدها يصبح جاهزاً لتقديمه لاطفالكِ.

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