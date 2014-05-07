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غياب جو مهاجم المنتخب البرازيلي أسبوعين للاصابة

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غياب جو مهاجم المنتخب البرازيلي أسبوعين للاصابة غياب جو مهاجم المنتخب البرازيلي أسبوعين للاصابة

ريو دي جانيرو، (إفي): أعلن طبيب نادي أتلتيكو مينيرو، رودريجو لاسمر اليوم غياب مهاجم الفريق والمنتخب البرازيلي عن الملاعب لأسبوعين بعد اصابته بالتواء في الركبة اليمنى.

وتعرض جو للاصابة الأحد الماضي، خلال المباراة التي جمعت فريقه بجوياس في الجولة الثالثة من منافسات الدوري البرازيلي، وانتهت لصالح الأخير بهدف دون رد.

وأشار الطبيب إلى أن اصابة جو لن تمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم الذي ينطلق في 12 من الشهر المقبل في البرازيل.

ورغم ذلك، فإن اللاعب سيغيب عن اللقاءات المقبلة مع فريقه في الدوري، بما في دربي بيلو أوريزونتي أمام كروزيرو.

وأكد لاسمر، في مؤتمر صحفي، أنه أرسل كل المعلومات المتعلقة باصابة اللاعب إلى المختصين بالمنتخب البرازيلي.

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني للمنتخب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري الأربعاء القائمة النهائية التي يخوض بها منافسات المونديال، والتي من المنتظر أن تتضمن المهاجم المصاب.

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